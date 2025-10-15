«Побег, и точка»: следователь выдвинул неожиданную версию исчезноваения семьи в Красноярском крае

Поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых, которые ведутся уже более двух недель, до сих пор не принесли результатов. Бывший следователь по особо важным делам Дмитрий Мордвинцев в беседе с aif.ru выдвинул неожиданную версию исчезновения супругов и их пятилетней дочери.

По его словам, пара могла инсценировать собственную пропажу, чтобы тайком сбежать в США. Причиной тому могли стать возможные проблемы, связанные с работой главы семейства.

Стало известно, что 64-летний Сергей Усольцев владеет строительным бизнесом. А в 2011 году он стал одним из соучредителей компании ООО «Международный центр развития», которая отправляла в США железногорских студентов через совместную с американцами программу. Позже Усольцев реализовывал международный обмен учащимися через похожую британскую программу. Более того, за границей проживает старший сын мужчины.

Следователь предположил, что легально улететь за океан, просто купив билеты на самолет, семье помешали «неблагоприятные обстоятельства».

«Возможно, поступали угрозы жене, мужу, детям. Поэтому нужно было инсценировать смерть и покинуть страну, чтобы семью не искали. Возможно, Сергей не выполнил некие обязательства, связанные с прошлой или настоящей работой», — предположил Мордвинцев.

Кроме того, по мнению следователя, главной несостыковкой в их исчезновении является именно малолетняя дочь.

«Они знали, что это не увеселительная прогулка, а серьезное путешествие. Скорость в пути могла снизиться из-за капризов ребенка, что свойственно детям в ее возрасте. Вряд ли они безответственные родители, ведь девочка — не первый ребенок в семье. Моя версия — побег, и точка», — заключил он.

Ранее мы сообщали, что пропавшую семью Усольцевых продолжат искать только в рамках уголовного дела.