Среди них были россияне: автобус с туристами упал с высоты 15 метров в Таиланде

Автобус с туристами, в том числе гражданами России, попал в ДТП на территории Таиланда. Он упал с высоты. В результате аварии пострадали девять человек, передает Telegram-канал Readovka со ссылкой на местные СМИ.

Туристический автобус направлялся по регулярному маршруту Ката Карон-Патонг — Аэропорт. Водитель общественного транспорта потерял управление на одном из участков трассы. Машина вылетела с дороги и упала с высоты 15 метров.

В результате ДТП пострадали девять человек, среди них есть несовершеннолетние. Так как автобус повис на склоне, спасателям пришлось спускать застрявших туристов на землю. В настоящий момент сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте аварии.

Позже в генконсульстве РФ на Пхукете прокомментировали аварию с российскими туристами, передает Telegram-канал РЕН ТВ | Новости. По данным дипведомства, в транспорте находились двое наших граждан. От госпитализации они отказались.

Ранее в Таиланде россияне купили водный тур без чека и чуть не утонули вместе с детьми. Экипажу с туристами удалось спастись благодаря рыбакам.