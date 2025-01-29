Капитан закричал, что судно тонет: российские туристы в Таиланде чуть не погибли вместе с детьми

Судно с российскими туристами в Таиланде получило пробоину. По счастливому стечению обстоятельств, рядом с местом бедствия проплывали местные рыбаки. Они забрали перепугавшихся людей на свой борти доставили на сушу, передает Telegram-канал Readovka.

Россиянин вместе с детьми и женой отдыхал на Пхукете. В один из дней семейство решило съездить на соседний остров и приобрело тур у компании. Проблемы начались сразу: туристам не выдали чек о покупке.

Во время самой переправы капитан судна закричал, что плавсредство идет ко дну. Экипаж начал вычерпывать воду ведрами, но ситуацию не удалось поправить. У пассажиров случилась паника. Одна из женщин даже упала в воду и запуталась в веревках. Ее удалось вытащить.

Вскоре на помощь утопающим пришли рыбаки. Они забрали пассажиров к себе на борт и доставили на сушу. Семейство из РФ обратилось в компанию, где приобретало тур, и, несмотря на отсутствие чека, клиентам пообещали вернуть деньги.

Ранее в Таиланде разбился автобус с российскими туристами. В результате ДТП пострадали десятки человек.