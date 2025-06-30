«Сразу же потеряла сознание»: россиянка чудом выжила после встречи с одной из самых опасных медуз в мире

Российская туристка едва не погибла во время отдыха во Вьетнаме. Женщину ужалила одна из самых опасных медуз в мире — морская оса. Местные врачи боролись за жизнь пострадавшей порядка 8 часов, передает Kp.ru.

После спасения россиянка рассказала о приключившейся с ней истории. По словам женщины, она купалась на популярном пляже вьетнамского острова Фукуок. При выходе из воды туристка почувствовала, как кто-то ее укусил.

«Большая медуза обмотала щупальцами руку. До пляжа оставалось два метра. Я с трудом дошла и сразу же потеряла сознание», — вспоминает путешественница.

Сначала за жизнь отдыхающей боролись посетители пляжа. Они откачивали женщину 20 минут до прибытия скорой. А затем спасать туристку принялись специалисты.

Когда опасность миновала, то россиянка вернулась домой в Иркутск. Сейчас она продолжает наблюдаться в ожоговом центре. На полную реабилитацию, по оценкам врачей, у сибирячки уйдет год.

Ранее в Краснодарском крае туристка прокатилась на парашюте без сознания. Она сильно ударилась головой при взлете.