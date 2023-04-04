Сработали законы физики: врач объяснил, как выжил упавший с 19 этажа житель Воронежа

41-летний житель Воронежа упал с 19 этажа и выжил. Нейрохирург объяснил, что в данном случае сработали законы физики.

Происшествие случилось в Гагаринском районе города. Жильцы многоэтажки услышали громкий звук от падения на автомобиль. Оказалось, что это упал с большой высоты изрядно пьяный житель.

На место были вызваны спасатели и медики. Мужчину вызволили из изрядно покореженного Nissan X-Trail – до машины скорой помощи он шел самостоятельно.

Заведующий научным отделением неотложной нейрохирургии Института им. Склифосовского Андрей Гринь в беседе с сайтом mk.ru объяснил спасение законами физики.

«Если на пути упавшего есть что-то, что гасит скорость, то падение может быть не смертельным», - сказал медик. В некоторых случаях спасают сугробы, а в данном – автомобиль.

«Вся энергия возможного удара ушла на ее поломку, благодаря чему сам он остался жив», - добавил Гринь.

Не исключено, что в больнице у упавшего найдут множественные повреждения внутри, а боль появится после того, как мужчина протрезвеет. Он мог дойти до кареты скорой помощи из-за шокового состояния.

Ранее мы писали о жителе Казани, который упал с детской горки и получил черепно-мозговую травму.