33-летний житель Казани упал с детской горки и получил черепно-мозговую травму

33-летнему жителю Казани понадобилась помощь врачей после того, как он упал с детской горки. Инцидент произошел во дворе дома на улице Рауиса Гареева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным источника, мужчина обычно гулял с ребенком на детской площадке, но в этот раз пришел один. Он забрался в домик по невысокой лестнице, а когда решил спуститься на землю, то оступился и упал с лестницы. Во время падения он серьезно травмировался и даже не смог подняться.

Отмечается, что пострадавший получил травму головы и пролежал на месте 20 минут, пока прохожие не вызвали полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов вызвали медиков, которые осмотрели мужчину.

Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сильный ушиб височной области. Пока неизвестно, как он себя чувствует на данный момент.

Ранее мы писали о том, как в Воронеже мужчина упал с 19 этажа на автомобиль и остался жив. Счастливчик поднялся на ноги с помощью спасателей и даже спел песню.

Видео с неизвестным мужчиной, который приземлился на машину, появилось во многих Telegram-каналах в понедельник, 3 апреля вечером. На кадрах виден герой ролика, которого спасатели вытаскивают из багажника иномарки. Предположительно, он упал именно туда. Неизвестный встает на ноги и с помощью сотрудников идет к машине скорой помощи.