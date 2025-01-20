Спрятавший тело женщины в «Запорожце» Куценко попросился на СВО

Мужчина, убивший 36-летнюю женщину и спрятавший ее труп в машине актера Гоши Куценко, попросился на СВО. Такое заявление он сделал в зале суда.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, обвиняемому избирают меру пресечения в Дорогомиловском суде Москвы. Мужчина прятал лицо за листком бумаги, на котором была готовая речь с просьбой отправить его в зону спецоперации.

Напомним, фигурант дела был ранее судим за несколько тяжких преступлений. В его «послужном списке»: изнасилование, убийства, причинение тяжкого вреда здоровью. Известно, что полгода назад он вернулся с зоны СВО и собирался жениться на женщине, которую в итоге лишил жизни.

20 января в СМИ появилась новость о том, что в автомобиле знаменитости обнаружено тело убитой женщины. Сообщалось, что жертва скончалась в результате множественных ножевых ранений. Следователи быстро вышли на подозреваемого, и тот уже сознался в преступлении. По его словам, на фоне употребления алкоголя у него возник конфликт с погибшей, после чего он нанес ей несколько ударов ножом, а после спрятал тело в припаркованной неподалеку открытой машине.

Ранее мы писали, что погибшую зовут Дарья, ей было 36 лет. Она родом из Вилючинска Камчатского края, ранее работала в разных студиях красоты, в последнее время занималась подготовкой сотрудников маркетплейса Ozon.