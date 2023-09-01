Спряталась от алиментов: судебные приставы нашли должницу в раздвижном диване

В Москве судебные приставы нашли женщину, не платившую алименты, в раздвижном диване. Фигурантка уголовного дела пыталась спрятаться, но ничего не вышло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную пресс-службу ФССП РФ.

По данным источника, жительница должна была выплатить 162 тысячи рублей. Кроме того, ей были назначены обязательные работы – 80 часов. Но это никак не повлияло на ее совесть. Она так и не погасила долг.

Сотрудники ведомства рассказали, что судебные приставы пришли в квартиру и заметили женщину в интересном месте.

«В ходе осмотра квартиры подозреваемая, упорно не желавшая платить алименты, была обнаружена внутри раздвижного дивана», — говорится в сообщении.

Москвичке не удалось скрыться. Теперь ей назначили уже восемь месяцев исправительных работ.

Ранее мы писали о том, как под Владимиром москвичка украла антикварное пианино и прятала его на даче. В начале июня 2023 года в правоохранительные органы поступило заявление от местного ресторатора о пропаже старинного пианино, украденного из его ресторана.

Для того, чтобы занести элемент декора внутрь после покупки, мужчина нанял рабочих, которые оставили пианино на улице около ресторана. Владелец ненадолго отъехал, а когда вернулся, обнаружил пропажу инструмента.