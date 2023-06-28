Под Владимиром москвичка украла антикварное пианино и прятала его на даче

В городе Александрове Владимирской области 39-летняя женщина из Москвы украла антикварное пианино. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье «Кража».

Об этом сообщает «Российская газета».

В начале июня 2023 года в правоохранительные органы поступило заявление от местного ресторатора о пропаже старинного пианино, украденного из его ресторана.

Для того, чтобы занести элемент декора внутрь после покупки, мужчина нанял рабочих, которые оставили пианино на улице около ресторана. Владелец ненадолго отъехал, а когда вернулся, обнаружил пропажу инструмента.

Пообщавшись с очевидцами, сотрудники полиции установили личность подозреваемой и узнали, что она хранит пианино у себя дома.

Москвичка рассказала, что занимается реставрацией старых музыкальных инструментов. Когда она увидела пианино на улице, решила, что оно выброшено, и с помощью родственника перевезла его к себе на дачу.

В настоящий момент с подозреваемой взяли подписку о невыезде, а инструмент был возвращен ресторатору.

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