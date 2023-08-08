«Спровоцировала своим поведением»: зарезавший 17-летнюю подругу юноша раскрыл причину своего поступка

В Екатеринбурге допросили 16-летнего подростка, зарезавшего 17-летнюю подругу. В ходе выяснения всех обстоятельств дела юноша держался спокойно, не плакал и жалел только себя, но не жертву. Подробности стали известны изданию E1.ru.

По информации источника, задержанный заявил сотрудникам правоохранительных органов, что к преступлению его подтолкнула сама возлюбленная. Он сообщил, что она провоцировала его, и в какой-то момент он просто не выдержал и сорвался. Также выяснилось, что подозреваемый уже давно употребляет наркотические препараты и алкоголь.

«Он заявил, что девушка сама спровоцировала его своим поведением. Что она гуляла с другими парнями и он ее приревновал», - рассказал информатор СМИ.

Близкие юноши характеризуют его как агрессивного и физически крепкого человека, готового в любой момент ввязаться в драку. По предварительным данным, в ночь убийства он употребил спиртное и наркотики, после чего направился к возлюбленной. Расправился подросток с ней крайне жестоким образом. На момент обнаружения тело девушки было полностью изуродовано. Она лежала раздетая в ванной в красной от крови воде.

«Она умерла не сразу. Он топил ее, избивал кулаками и подручными средствами, а потом добил ножом», - отмечали источники.

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве подросток принудил своего знакового и его девушку к сексу в подъезде, а после слил кадры в Сеть.