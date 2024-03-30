«Спросили, были ли у меня какие-нибудь операции»: наркоторговцы хотели продать россиянку на органы

Российская туристка Мария Ригович, которую удалось вызолить из мексиканского наркокартеля, поделилась историей содержания в плену. По словам 23-летней девушки, преступники хотели продать ее на органы, передает Газета.Ru.

Россиянку похитили на границе США с Мексикой. Ее отвезли в неизвестное место и там заперли в накуренном сарае. Помимо Марии, в помещении находились и другие пленники: женщины, дети и мужчины.

Через сутки после похищения Ригович отвели на допрос. Там, исходя из слов наркоторговцев, она поняла, что в скором времени может отправиться на операцию по удалению органов.

«Меня спросили, были ли у меня какие-нибудь операции, и сказали, что хотят сделать одну. Я испугалась, потому что до этого видела в Мехико и других городах расклеенные ориентировки на пропавших людей. И много слышала от русских, живущих в Мексике, что якобы людей периодически похищают на органы», — рассказала Мария.

В итоге девушку спасла мексиканская полиция. До этого члены наркокортеля требовали с родственников россиянки выкуп.

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