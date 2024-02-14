Под Красноярском двое незнакомцев похитили женщину ради 47 тысяч рублей

Под Красноярском камера запечатлела момент, когда двое неизвестных мужчин похитили женщину ради денег. В итоге им удалось получить 47 тысяч рублей.

В Сосновоборске, Красноярский край, задержаны мужчины, которые похитили жительницу ради довольно скромной суммы денег. По информации пресс-службы красноярского главка МВД, инцидент произошел одним из январских вечеров: пострадавшая шла по улице, когда неизвестные силой усадили ее в свой автомобиль «Хонда» и отвезли в поселок городского типа Березовка.

«Злоумышленники забрали из сумки женщины 15 тысяч рублей, а с ее телефона через мобильный банк было похищено 32 тысячи рублей. После этого правонарушители привезли ее обратно в Сосновоборск, где и отпустили», – отмечается в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска оперативно вышли на след похитителей, которыми оказались мужчины 1988 и 1983 годов рождения. Они уже успели израсходовать похищенные средства. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Похищение человека», и злоумышленников отправили под стражу.

Ранее мы писали о похищении жительницы Кирова. Неизвестные силой увели девушку прямо у подъезда и загрузили в машину. Происходящее было запечатлено на камеру, но подробностей случившегося до сих пор нет.