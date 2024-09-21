«Спрашивал, слышала ли я, как кишки из людей выпадают»: маньяк-иконописец похитил дочь у бывшей жены

В Москве маньяк-иконописец Артур Рыно, убивший 37 человек, похитил свою четырехлетнюю дочь у бывшей супруги. Серийный убийца забрал малышку из детского сада и скрылся.

Бывшая жена Рыно, 27-летняя мастер пирсинга Валентина рассказала, что познакомилась с Артуром в тату-студии, которую тот открыл после освобождения из колонии. Девушка знала о его прошлом, но мужчина показался ей красивым и неагрессивным, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Спрашивал меня, слышала ли я когда-нибудь, как кишки из людей выпадают», — рассказала Валентина.

В 2020 году возлюбленные поженились — мужчина взял фамилию супруги, чтобы начать новую жизнь. У них родилась дочь, но через два года Валентина подала на развод: Артур начал поднимать на нее руку. Экс-мужу девушка не стала запрещать видеться с дочерью.

В итоге Рыно забрал дочь из детского сада и перестал отвечать на звонки бывшей жены. Ребенка удалось найти спустя четыре дня в Павловском Посаде, где живет мать Артура. Валентина пытается теперь защитить ребенка от него через суд.

Маньяка задержали в 2007 году, когда он учился в школе иконописи имени Киселёва. Мужчина признался, что основал с другом банду скинхедов и убил 37 человек.

Ранее серийный отравитель из Балашихи признался, что пытался убить еще 7 человек.