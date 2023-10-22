Спортсменка решила подзаработать денег в Сети и потеряла 700 тысяч рублей

Чемпионка мира по синхронному катанию на коньках стала жертвой мошенников. Анну Шкурдай обманули на 700 тысяч рублей, используя схему «оплачиваемых заданий». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

25-летняя спортсменка увидела объявление о подработке в одном из Telegram-каналов, где говорилось, что можно получить реальные деньги за выполнение простых заданий в Сети. Девушке нужно было забронировать отели для турагентств по всему миру.

Так, чемпионка забронировала первый отель за две тысячи рублей и получила в награду пять тысяч на карту. Она попробовала сделать это еще пару раз, и все прошло отлично. Однако через некоторое время стоимость номеров начала расти, и за каждую бронь с ее банковской карты списывалась комиссия размером несколько десятков тысяч рублей.

Анна решила написать в службу поддержки, сотрудники которой стали говорить, что девушке необходимо пройти все задания и только в этом случае ей вернут сумму, списанную за комиссии.

Однако в какой-то момент со счета Шкурдай списалось 400 тысяч рублей, после чего ей написали о просрочке дедлайна по выполнению заданий. Тогда спортсменка осознала, что попала в ловушку аферистов и обратилась за помощью в полицию. Общий ущерб составил 700 тысяч рублей.

На данный момент стражи правопорядка заняты поисками преступников.

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