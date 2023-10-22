Могла встретить медведя: пропавшую в лесу женщину обнаружили мертвой

Волонтеры и сотрудники правоохранительных органов завершили поиски 65-летней женщины, которая исчезла неделю назад в Ленинградской области. Пенсионерку обнаружили мертвой. Предполагается, что она могла повстречать медведя, передают Известия.

Женщина ушла в лес и потерялась 14 октября. Родственники пенсионерки забили тревогу и обратились за помощью к стражам порядка и волонтерским организациям. В итоге на территории Ленобласти начались поиски местной жительницы.

Накануне, 21 октября, стало известно о нахождении пожилой женщины. Ее обнаружили мертвой в Лужском районе. Из-за чего погибла пенсионерка, пока неизвестно. Между тем жители Ленобласти, знакомые с ситуацией, писали в соцсетях, что пропавшая в лесу россиянка повстречала медведя. Она якобы звонила и говорила, что убегает от дикого зверя. Обстоятельства смерти пожилой женщины выясняют правоохранители.

Ранее в Красноярске правоохранители организовали поиски медведя, который разгуливал по улицам. Косолапый заглянул и во двор одного из частных домов.