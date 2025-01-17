Спортсмен умер в парилке российского фитнес-клуба

В Санкт-Петербурге 63-летний мужчина умер после падения в парилке одного из фитнес-клубов. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, ЧП произошло в спортклубе на проспекте Кондратьевском проспекте. Очевидцы рассказали, что 63-летний спортсмен упал и разбил голову. Попытки посетителей, тренеров и прибывших врачей помочь ему не увенчались успехом.

Уточняется, что в сауне вместе с россиянином находилась женщина, клиентка клуба, которая видела, как он упал, и сообщила персоналу. Пострадавшего вынесли в более прохладное помещение, его супруга делала искусственное дыхание, а тренер проводил массаж сердца. Одновременно была вызвана скорая помощь.

Прибывшим на местов врачам удалось реанимировать мужчину, после чего его доставили в одну из больниц, где у него была зафиксирована острая сердечная недостаточность. В стационаре спортсмен скончался.

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