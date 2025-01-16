31-летний мужчина умер от манго в Москве

В Москве 31-летний мужчина умер от манго. Он купил фрукт в магазине у дома.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, мужчина ел фрукт за обедом. От манго он стал задыхаться, хотя не страдал аллергией.

Скорую вызвала жена. Прибывшие медики не смогли спасти мужчину. Точную причину смерти установит патологоанатом.

Происшествие случилось днем 15 января. Умерший родом из Вьетнама, трудился рабочим. Жил на съемной квартире.

Ранее сообщалось, что в Евпатории четырехлетний мальчик наелся мандаринов и стал оранжевым. В праздники он съедал по 4-6 штук в день. Врачи рекомендовали родителям убрать цитрусовые из рациона ребенка и давать больше воды.