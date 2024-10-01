Спокойно прошел охрану и набросился на женщину: бывший студент с ножом напал на преподавателя

Бывший студент едва не заколол ножом преподавателя Лангепасского политехнического колледжа в ХМАО. Молодой человек напал на женщину, но та сумела отбиться, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, вооруженный парень ворвался в кабинет к преподавателю информатики днем. Он спокойно прошел охрану и набросился на жертву. Однако женщине удалось отбиться и выбросить обидчика за дверь.

Через некоторое время молодого человека задержали. Им оказался бывший ученик преподавателя. Несколько лет назад она ставила парню двойки, из-за чего его впоследствии отчислили. По всей видимости, сегодня житель ХМАО решил отомстить женщине и устроить расправу.

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