Спокойно продолжал жить: мужчина сознался в убийстве 11-летнего ребенка спустя 30 лет

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Приморского края по обвинению в убийстве 11-летнего мальчика. По данным Telegram-канала Следком Приморья, преступление совершено 30 лет назад.

На момент убийства фигуранту уголовного дела было 18 лет. Он работал сторожем в селе Хороль. В один из дней у молодого человека вспыхнул конфликт с ребенком, после чего тот задушил несовершеннолетнего.

Вскоре расследованием случившегося занялись правоохранители. Они разговаривали с предполагаемым убийцей, но тот не выдал себя. Лишь спустя 30 лет 49-летний житель села сознался в содеянном.

Согласно данным судебно-психиатрической экспертизы, мужчина отдавал отчет своим действиям, когда душил мальчика. Дело об убийстве школьника направлено в суд. За совершенное преступление жителю Приморья грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Ростове-на-Дону суд вынес приговор мужчине, который заморозил ребенка и убил его мать. Его приговорили к 16 годам лишения свободы.