Сперва начались судороги, а после остановилось сердце: 13-летний мальчик умер после тренировки по самбо

Поход на тренировку по самбо в Воронеже обернулся для 13-летнего школьника гибелью. Сначала у подростка начались с судороги, а после остановилось сердце. Врачи не смогли реанимировать мальчика, передает Telegram-канал Mash на спорте.

По информации журналистов, трагичный случай произошел 17 сентября в воронежском спорткомплексе «Северная арена». Юному самбисту внезапно стало плохо. Несовершеннолетнему вызвали скорую, которая после осмотра госпитализировала его.

В больнице состояние школьника ухудшилось. Он был в сознании до тех пор, пока сердце не остановилось. Бригада реаниматологов попыталась вытащить мальчика с того света, но безуспешно. В правоохранительных органах смертельный инцидент пока никак не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что на Камчатке 15-летняя ученица попала из школы в больницу и умерла. Ей стало плохо после урока физкультуры.