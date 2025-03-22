Спецсредства оказались бесполезны: полицейские ликвидировали наркомана с бензопилой в доме престарелых

В доме престарелых американского штата Иллинойс едва не произошла трагедия. Туда забежал мужчина с бензопилой, который хотел устроить резню. Массовое убийство предотвратили полицейские — они ликвидировали злоумышленника, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Процесс обезвреживания и ликвидации неадекватного американца с бензопилой попал на нагрудные камеры стражей порядка. На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчина бросается на людей. Его попытались остановить с помощью тазера, однако спецсредство не оказало должное воздействие на злоумышленника.

В итоге прибывшим полицейским пришлось применить табельное оружие. После ликвидации стала известна личность преступника. Им оказался 41-летний мужчина, который перед нападением применил наркотики.

Ранее сообщалось, что ученик восьмого класса набросился с ножом на одноклассников. На место прибыли ОМОН и скорая помощь.