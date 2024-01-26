Спасти 34-летнюю россиянку не удалось: босую женщину в вечернем платье нашли под окнами отеля

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах смерти 34-летей женщины, которую обнаружили рядом с отелем в Уфе. У погибшей остался шестилетний сын, передает Telegram-канал Mash Batash.

В день трагедии босую женщину в вечернем платье нашли под окнами отеля. Прибывшие по вызову врачи диагностировали у пострадавшей перелом позвоночника. Спасти россиянку не удалось, через некоторое время она скончалась.

Стражи порядка осмотрели место происшествия. Там они обнаружили рюкзак, о содержимом которого не сообщается. По данным СМИ, погибшая женщина работала экономистом, у нее остался ребенок. Отель, рядом с которым нашли россиянку, она посещала регулярно и называла его «местом силы».

Ранее в Волгоградской области, в поле, обнаружили окоченевший труп мужчины. Он был засыпан снегом.