Владимир Пресняков заявил, что почувствовал силу единения людей после теракта

Певец Владимир Пресняков рассказал, что побывал на месте теракта в «Крокус Сити Холле» и почувствовал громадную силу единения людей. Он назвал «дураками» тех, кто пытался этой трагедией разобщить российский народ.

«Когда я был на месте теракта, я чувствовал громадную силу единения людей. Это ни с чем несравнимое чувство. Они, дураки, не понимают, что это только сближает, больше дает сил. Этим невозможно раскачать», - заявил Пресняков в интервью газете «Известия».

Кроме того, исполнитель хита «Стюардесса по имени Жанна» рассказал о новом альбоме «Голос мой услышь», созданном артистами в поддержку жертв теракта в «Крокусе». Он подчеркнул, что все вырученные средства будут переданы пострадавшим от трагедии.

«Жалко, что мы объединяемся в связи с трагедией, хотелось бы объединяться и по радостным случаям тоже», - заключил певец.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, в результате погибли 143 человека, в том числе пятеро детей, более 360 пострадали.

Ранее стало известно, что уехавшая из России певица Алла Пугачева проигнорировала теракт в «Крокус Сити Холле». Многолетние поклонники исполнительницы хита «Арлекино» были уверены, что трагедия не оставит ее равнодушной, поэтому испытали разочарование в артистке.