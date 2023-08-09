Спасли подруга и школьный педагог: педофил три года растлевал дочь сожительницы, когда дома все спали

В Москве задержали мужчину, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней падчерице. Девочка утверждает, что «папа» три года растлевал ее в комнате – приходил, когда все спали.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Школьница, которой сейчас 15 лет, долго не рассказывала о приставаниях. Девочка боялась распада семьи. Мужчина приходил в ее комнату в вечерние часы, когда семья ложилась спать, а жены не было дома. Он удовлетворял свои потребности и предупреждал, чтобы девочка никому не говорила о случившемся – в противном случае семья распадется. У мужчины имелся общий сын с гражданской женой.

Однако девочка в какой-то момент сообщила все подруге. Та обратилась к социальному педагогу в школе. Специалист поставила в известность мать и направилась в полицию. Девочка рассказала, что отчим домогался не один раз. Все это время она боялась за семью, поэтому молчала.

Мужчину задержали по месту жительства супруги. Он отказывается давать показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Белоруссии школьница призналась репетитору, что дедушка насиловал ее в течение 10 лет. Сначала ребенок думал, что родственник играет.