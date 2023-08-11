Мигрант-сталкер пробрался в дом 40-летней женщины под утро и попытался изнасиловать ее

Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранного гражданина в подмосковном Раменском, который пытался изнасиловать 40-летнюю местную жительницу. Однако хозяйке удалось отбиться и вызвать полицию, передает Life.ru.

Перед нападением 26-летний незнакомец проследил за стройной блондинкой. Он выяснил, где живет женщина, а после дождался, пока та уснет. В районе 5:00 по московскому времени мигрант проник в частный дом и попытался изнасиловать жертву. Хозяйке удалось отбиться, тогда молодой человек предпринял очередную попытку склонить силой россиянку к совершению полового акта. Но и на этот раз злоумышленник потерпел неудачу. После этого жительница Подмосковья смогла позвонить в полицию и сообщить о нападении.

Через некоторое время стражам порядка удалось задержать по горячим следам несостоявшегося насильника. Им оказался гражданин другого государства, который находится на территории РФ без регистрации. Сейчас с ним работают следователи.

Ранее в Москве четверо вооруженных мужчин ворвались в квартиру к двум девушкам и изнасиловали их. Кроме того, они ограбили своих жертв.