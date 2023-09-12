Спасла записка: девочка умоляла забрать ее из семьи, в которой на голову лили зеленку

В Красноярском крае дошло до суда дело приемных родителей, четверых детей которых изъяли из семьи после случайно попавшей в опеку записки. В ней старшая из девочек умоляла забрать из семьи.

Подробности сообщает сайт kp.ru.

Следователи рассказали, что девочка передала записку знакомой – в послании ребенок жаловался, что в семье плохо и страшно. Сообщение попало в опеку, детей изъяли. С ними работали психологи, несовершеннолетние прошли курс реабилитации. Девочка призналась, как вели себя опекуны со всеми детьми.

Напомним, 54-летняя женщина из села Юрьевка взяла под опеку детей 3 и 11 лет, а также двух восьмилетних. Оказалось, что старшую дочь однажды вывезли в лес, примотали скотчем к дереву и оставили. Вернувшись, родители ее избили, пиная в живот.

Другой девочке засунули в рот кусок хлеба – та стала задыхаться и плакать. Чтобы заставить ребенка замолчать, ее поставили в угол в полуприседе. Ей же как-то лили зеленку на голову, а также окунали малолетнюю в ледяную воду.

Издевательства длились более 8 лет. Расследование уголовного дела завершено. Обвинение в отношении приемных родителей утверждено.

Ранее сообщалось, что семья из Петербурга снимала порно с дочерью и приемным сыном.