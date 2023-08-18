Семья педофилов из Петербурга 10 лет снимала порно с дочерью и приемным сыном

В Санкт-Петербурге задержали семейную пару, которая на протяжении 10-ти лет снимала ролики порнографического характера вместе со своими детьми. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ленобласти.

Как стало известно, муж с женой начали промышлять созданием незаконных видео, еще когда их дочери и приемному сыну не было и года. Сейчас девочке уже 12, а мальчику 13 лет. Для своего производства супруги оборудовали целую домашнюю студию в квартире на Гражданском проспекте. 78.ru также выяснили, что съемки проходили и в школьной раздевалке.

Примечательно, что дети не подозревали о мотивах родителей, поэтому не оказывали им никакого сопротивления.

Сначала семья была задержана сотрудниками полиции по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Теперь же после обнаружения их «домашних фильмов» к делу добавилась еще одна статья об изготовлении детской порнографии. Супругам грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Москве женщина случайно нашла дома диски, на которых было записано, как ее бывший муж насиловал маленьких мальчиков.