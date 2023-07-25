Спасла шея: телохранитель звезд выжил после двух ранений в голову

В Москве телохранитель политиков и звезд получил два ранения в голову. Мужчина выжил благодаря накаченной шее. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел рядом с элитным клубом. Телохранителю пришлось ввязаться в конфликт, в ходе которого злоумышленники достали пистолет, пустили две пули ему в голову и сбежали с места происшествия.

Мужчину сразу госпитализировали. Как утверждают медики, ему очень повезло, так как у него «перекачена шея».

Сейчас стражи правопорядка ищут преступников. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью. Устроившим стрельбу грозит до двух лет лишения свободы.

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