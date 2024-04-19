«Спасибо всем бойцам, кто искал»: Маргарита Симоньян высказалась о задержании убийцы мотоциклиста

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала задержание 21-летнего уроженца Азербайджана, который подозревается в убийстве жителя Москвы. Она написала, что молодой человек, находившийся в бегах, успел доехать до Ростова-на-Дону.

Главред высказалась о задержании фигуранта дела об убийстве в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян. Она назвала подозреваемого бранным словом, которое означает морально опустившегося человека, а также выразила благодарность всем тем, кто причастен к его задержанию.

«Спасибо всем бойцам, кто искал, задержал и не дал уйти от справедливости», — написала журналистка.

Уроженец Азербайджана сбежал после нападения с ножом на жителя Москвы. Он скрылся на черном BMW, который потом обнаружили брошенным на улице. Молодой человек продолжил уходить от полиции на другом авто.

Ранее сообщалось, что отец подозреваемого в убийстве москвича получил росссийское гражданство с помощью фиктивного брака. Об этом сообщили в пресс-службе СК.