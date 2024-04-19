Фиктивный брак: как отец предполагаемого убийцы мотоциклиста в Москве получил гражданство РФ

Правоохранители продолжают расследовать убийство жителя Москвы, совершенное, накануне, 18 апреля. Мужчина, по имеющимся данным, был зарезан 21-летним уроженцем Азербайджана, который в данный момент находится в бегах. В ходе выяснения обстоятельств случившегося стало известно, как отец молодого человека получил российское гражданство.

Оказывается, что глава семейства ради гражданства РФ заключил фиктивный брак, передает Фонтанка со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета. Сейчас мужчина находится в отделении, где с ним работают сотрудники ведомства.

Его сын, подозреваемый в совершении преступления, скрылся в неизвестном направлении. МВД объявило молодого человека в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире уроженца Азербайджана в Москве 72 млн рублей. Теперь они пытаются установить характер происхождения этих средств.