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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 19 апреля 2024, 13:00
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Фиктивный брак: как отец предполагаемого убийцы мотоциклиста в Москве получил гражданство РФ

Отец возможного убийцы мотоциклиста в Москве фиктивно женился ради гражданства.
Фиктивный брак: как отец предполагаемого убийцы мотоциклиста в Москве получил гражданство РФ

© Freepik

Правоохранители продолжают расследовать убийство жителя Москвы, совершенное, накануне, 18 апреля. Мужчина, по имеющимся данным, был зарезан 21-летним уроженцем Азербайджана, который в данный момент находится в бегах. В ходе выяснения обстоятельств случившегося стало известно, как отец молодого человека получил российское гражданство.

Оказывается, что глава семейства ради гражданства РФ заключил фиктивный брак, передает Фонтанка со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета. Сейчас мужчина находится в отделении, где с ним работают сотрудники ведомства.

Его сын, подозреваемый в совершении преступления, скрылся в неизвестном направлении. МВД объявило молодого человека в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире уроженца Азербайджана в Москве 72 млн рублей. Теперь они пытаются установить характер происхождения этих средств.

Источник фото:Freepik
Источник:Фонтанка
Автор:Артем Хохлов
Теги:
брак
гражданство
убийство