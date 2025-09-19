Любила вечеринки, попадала в реабилитационные центры: что говорят друзья о пропавшей в Таиланде 34-летней россиянке

Друзья пропавшей в квартале ночных заведений в Таиланде 34-летней россиянки заявили, что она любительница клубов. Не раз после вечеринок девушка попадала в реабилитационные центры.

Об этом узнал канал НТВ.

13 сентября Эрика Владыко вышла из отела и села в такси, оставив четырехлетнюю дочь в номере. Девушка родом из Владивостока, жила на деньги от сдачи дома, который достался в наследство от отца.

Подруга Эрики рассказала: «Она всегда была любительницей клубов, но это было в пределах разумного всегда».

Знакомые говорят, что она любила многолюдные вечеринки, а после них иногда попадала в реабилитационные центры. Один из приятелей говорит: девушка была «куражной».

«Она находилась в реабилитационном центре и после уехала в свои дебри таиландские и продолжила куражиться. Какие-то мужики у нее там постоянно, танцы», - сообщил знакомый Эрики.

Известно, что дочь пропавшей россиянки поместили в местный детский дом. Девочку отдадут, если получится доказать родство. Ее должны забрать родители Эрики.