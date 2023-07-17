Спасают врачи: звезда сериала «Улица разбитых фонарей» Шувалова пыталась покончить с собой

Врачи борются за жизнь актрисы Ольги Шуваловой, которая пыталась покончить с собой. 37-летняя звезда сериала «Улица разбитых фонарей» находится в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным источника, актриса сейчас находится в медучреждении. Врачам она призналась, что хотела умереть. Но причин такого поступка Шувалова назвать не смогла.

Сейчас медики пытаются спасти свою пациентку.

Отмечается, что за последние годы в биографии Ольги Шуваловой не было никаких ролей. В 2018 году женщина родила второго ребенка и сознательно отказалась от карьеры, так как хотела заниматься только воспитанием сына.

По словам Ольги, первый ребенок, дочь, фактически росла на съемочной площадке на руках у других людей. Кроме этого, знаменитость рассказала, что долгое время растила детей в одиночку из-за отсутствия мужчины в ее жизни.

Ранее мы писали о том, что девятиклассник в Москве пытался покончить с собой после экзаменов. Причина, толкнувшая его на это, неизвестна. 16-летний подросток пытался покончить с собой, будучи дома. Мальчик сам вызвал скорую и признался во всем врачам. По информации Telegram-канала SHOT, он рос в благополучной и полной семье. Подросток не пил и не был проблемным.