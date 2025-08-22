Спасатели прекратили восхождение к российской альпинистке на пике Победы

Спасательная операция по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы в Киргизии сорвана. Группе спасателей пришлось прекратить восхождение и начать спуск из-за проблем со здоровьем у руководителя отряда.

Как сообщил руководитель базового лагеря Дмитрий Греков «Звезде», причиной стало ухудшение состояния здоровья у Виталия Акимова, который руководил группой.

«Виталий Акимов руководил спасательным отрядом, который вышел в сторону вершины Победы, в сторону Наговицыной. Но до этого он 16-го числа был в том же вертолете с той же бригадой, которая потерпела крушение вертолета, и ребята пострадали. Сейчас снова вышел. И на высоте 6 100 у него начались боли в спине. Видимо, был все-таки удар во время падения вертолета. Поэтому я развернул всю группу, их четыре человека», — сообщил Греков.

Операция по спасению 47-летней Наговицыной, которая с 12 августа находится на высоте 7,2 тысячи метров со сломанной ногой, и без того осложнялась экстремальными погодными условиями — снегопадом и нулевой видимостью. По словам Грекова, шансы на выживание альпинистки на такой высоте без связи, еды и в разорванной палатке крайне малы.

Это не первая трагедия в жизни альпинистки. Четыре года назад во время восхождения на Хан-Тенгри инсульт на высоте 6900 метров перенес ее муж Сергей. Тогда Наталья отказалась спускаться без него и дожидалась помощь вместе с мужем, который впоследствии скончался. Через год она вернулась на Хан-Тенгри, чтобы установить там мемориальную табличку в его честь.

Ранее мы писали о том, что для застрявшей в горах Киргизии туристки спасение будет стоит 58,8 тыс. долларов.