Спасатели прекратили искать с воздуха пропавший на Камчатке самолет

Спасатели прекратили искать с воздуха пропавший на Камчатке грузовой самолет из-за непогоды. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, теперь самолет будут искать на снегоходах. Сейчас спасатели выдвинулись в сторону места, где борт пропал с радаров. Воздушная часть операции была прервана из-за ливневого снега, низких и плотных туч.

По последним данным, на борту находились два члена экипажа и один пассажир, а также около 800 кг груза: самолет перевозил продукты и запчасти. Борт направлялся из Мильково в село Оссора и далее на посадочную площадку Аметистовое.

Пропавшему самолету 36 лет, его произвели в 1988 году. До этого он долгое время летал в Орловской области.

Ранее в Екатеринбурге самолет с пассажирами выбросило на 10 метров за пределы полосы. Подробности читайте в этой новости.