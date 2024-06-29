Самолет с пассажирами выбросило с полосы во время посадки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге самолет с 46 пассажирами на борту развернуло и выбросило с полосы во время посадки в аэропорту Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, передает РЕН ТВ.

Как стало известно, 29 июня днем самолет Bombardier CRJ200 авиакомпании «ЮВТ Аэро» летел по маршруту Казань-Тобольск-Екатеринбург. Однако во время посадки в Тобольске борт не смог затормозить и выкатился на газон. Судя по опубликованным с места происшествия кадрам, взлетно-посадочная полоса (ВПП) была мокрой из-за дождя: самолет развернуло и выбросило за пределы полосы.

«Произошло выкатывание воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние около 10 метров», — сообщили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК России.

Как уточняется, после посадки никто не пострадал. Всех пассажиров доставили в терминал, где им выдали багаж. Самолет также не получил повреждений.

В пресс-службе аэропорта Кольцово также добавили, что были введены временные ограничения «на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта». В настоящее время аэропорт уже работает в штатном режиме: отправляет и принимает самолеты.

По данным следствия, предварительная причина инцидента — неблагоприятные погодные условия.

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