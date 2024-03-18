Спасатели обнаружили тело туристки, пропавшей при сходе лавины на Камчатке

На Камчатке спасатели обнаружили без признаков жизни туристку, пострадавшую при сходе лавины. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Спасатели продолжают следовать к месту схода лавины. Им мешает большой слой снега и ограниченная видимость. В итоге вертолет Ми-8 высадил сотрудников МЧС в районе Семеновского кордона, откуда они едут на лыжах к месту происшествия.

Еще три группы спасателей едут на снегоходах.

Продолжаются поиски второго пропавшего туриста — 19-летнего парня.

Напомним, лавина накрыла группу из 11 туристов, которые были в ски-туре в районе перевала Красноармейского 18 марта. Они шли по гребню — сильным порывом ветра их сбросило в кулуар, а после сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двух членов группы.

10 марта на Камчатке объявили лавинную опасность из-за подхода к региону циклона.