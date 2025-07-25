Спасатели не смогли подобраться: под завалами рухнувшего дома в Саратове нашли живого мужчину

В Саратове в многоквартирном жилом доме произошел взрыв бытового газа и обрушились четыре этажа. На уровне восьмого этажа под плитами спасатели обнаружили живого мужчину, однако он вскоре перестал отвечать на их вопросы.

Как пишет Telegram-канал Mash, сотрудники МЧС задействовали автокран, чтобы как можно скорее добраться до пострадавшего, однако ситуацию осложняет риск повторного обрушения конструкций дома. Кроме того, достать заблокированного жильца мешает несущая стена.

По последним данным, в результате взрыва газа погибли четыре человека, в том числе ребенок. Семь человек пострадали. Под завалами еще могут находиться люди.

Напомним, в результате взрыва разрушены четыре этажа десятиэтажного дома, пострадал соседний дом, повреждены десятки автомобилей.

Ранее сообщалось, что погибший ребенок в момент взрыва находился на улице с мамой. По трагичной случайности мальчик убежал от нее, и в этот момент на него упала часть здания. Спасатели нашли тело ребенка первым.