Погибший под завалами ребенок в момент взрыва в Саратове был не в доме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Саратове часть дома обвалилась из-за взрыва бытового газа в квартире. Разрушены четыре этажа, пострадал соседний дом, повреждены десятки автомобилей. В результате взрыва погиб ребенок. В момент обрушения он был не дома, а находился на улице с мамой. Как сообщает источник, по трагичной случайности мальчик убежал от нее, и в этот момент на него упала часть здания. Спасатели нашли тело ребенка первым.

На данный момент известно о трех погибших. Одна из потерпевших умерла в больнице от полученных травм.

Первой спасенной из-под завалов была пятилетняя девочка, которую придавило плитой.

Как пишет источник, из-за угрозы обрушения оставшейся части дома жильцов эвакуировали в ближайший ТЦ.

Ранее сообщалось, что дом на улице Генерала Тюленева в Москве восстановили спустя месяц после взрыва газа. Подробности читайте в этой новости.