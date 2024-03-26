Спасатели не нашли тело колясочника, прикрывшего девушку от пуль в «Крокусе»

Родные приняли решение не дожидаться выдачи останков 25-летнего инвалида-колясочника Максима Вербенина, который прикрыл девушку от пуль во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, спасатели не смогли найти тело россиянина под завалами. Мать погибшего отметила, что отпевание ее сына пройдет 27 марта в храме. Женщина добавила, что процедура опознания погибших при теракте не помогла найти Максима.

Предполагается, что теперь установить, кому принадлежат найденные фрагменты тел, получится лишь благодаря экспертизе ДНК.

Стоит отметить, что 22 марта Максим Вербенин отправился на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в компании своей девушки. Быстро эвакуироваться инвалид-колясочник не смог из-за того, что выходы не были оборудованы пандусами. Террористы выстрелили мужчине в грудь несколько раз, он упал из коляски прямо на свою возлюбленную и прикрыл ее. Благодаря этому девушке удалось выжить.

Ранее мы писали, что 23-летняя сотрудница МИД РФ Татьяна Репнина погибла при теракте в «Крокус Сити Холле».