Любила музыку и чтение: при теракте в «Крокусе» погибла 23-летняя сотрудница МИД РФ Татьяна Репнина

Теракт в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта, унес жизни 143 человек. Одной из тех, кому не посчастливилось прийти в концертный зал тем вечером, оказалась 23-летняя сотрудница Министерства иностранных дел России Татьяна Репнина, передает Telegram-канал Mash.

Журналисты выяснили, что девушка оказалась в числе погибших при теракте в «Крокусе». Татьяна родилась 18 мая. Этой весной ей должно было исполнится 24 года. Репнина закончила колледж при МИДе и была лингвисткой. В свободное время она увлекалась музыкой и чтением.

Нападение на «Крокус» вечером 22 марта совершила группа из четырех боевиков. Мужчина проникли в концертный зал, где устроили стрельбу и пожар. В результате случившегося сотни человек получили травмы и ранения. И еще более 100 погибли. В настоящий момент все террористы задержаны и находятся в СИЗО.

Ранее сообщалось, что певица Анна Калашникова планировала пойти на концерт группы «Пикник» в «Крокус». Знаменитость чудом не оказалась в эпицентре трагедии.