Спасатели не могут посадить вертолет: тела погибших в Гималаях россиян могут навсегда остаться в ущелье

Спасатели не могут добраться до тел российских туристов в Гималаях. У них не получается посадить вертолет на вершине, а спускаться на дно ущелья с помощью тросов крайне опасно, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, оставшиеся в живых туристы и родственники погибших разрабатывают план по транспортировке тел. В том числе они рассматривают помощь профессиональных горных поисковиков.

Сейчас единственными, кто может решить вопрос с нахождением тел, являются альпинисты, которые делали тестовую вылазку в первый день. Они по-прежнему пытаются подобраться к погибшим россиянам, но пока не могут из-за сложных условий.

Достать тела и транспортировать их необходимо как можно скорее. Пока что страховка покрывает эти расходы, однако со временем чек может стать не подъемным для родственников туристов.

Ранее переживший удар молнии в Грузии россиянин покинул больницу. Он вернулся на родину после выписки из медучреждения.