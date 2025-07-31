Спасатели не могут подобраться: кошка почти неделю сидит на руинах саратовской многоэтажки без еды и воды

В Саратове спустя почти неделю после обрушения дома на месте инцидента до сих пор не прекратились спасательные работы. На данный сотрудники экстренных служб пытаются вызволить из опасной ловушки кошку по кличке Масяня, передает Telegram-канал Mash.

Питомец одного из жильцов саратовской многоэтажки, где произошло обрушение, упал на балкон здания на верхних этажах. Пока что спасатели не могут подвезти туда автолестницу, чтобы вытащить животное, так как это опасно из-за угрозы повторных обрушений.

Местные жители очень переживают за судьбу Масяни, которая провела на руинах уже почти неделю без еды и воды. Хозяйка кошки узнала, что та жива, из соцсетей. Ее другого питомца, собаку по кличке Шемми, спасли сразу же после ЧП.

Ранее сообщалось, что под завалами саратовской многоэтажки нашли живого мужчину. Однако через некоторое время он перестал отвечать спасателям.