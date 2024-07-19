Спасатели нашли тело петербурженки, которую унесло в Черное море на сапборде

Спасатели обнаружили тело туристки из Санкт-Петербурга, которую 11 июля унесло в море на сапборде. Приметы указывают на то, что это пропавшая девушка.

Об обнаружении тела сообщила пресс-служба Администрации муниципального образования Туапсинский район.

В заявлении говорится, что туристку нашли 19 июля, ее тело достали из воды вблизи села Ольгинки.

Она пропала 11 июля в районе 20:30. Девушка с двумя другими туристками плавала на сапборде у пляжа в коттеджном поселке Сосновый берег Туапсинского района. Три сапборда унесло в море, но две туристки смогли вернуться.

Ранее сообщалось, что пропавшая не была пристегнута к сапу. Известно, что ее унесло в море в первый день отдыха. Жительница поселка рассказывала: в день происшествия был сильный ветер. Туристки плавали без жилетов. Они снимали дом на берегу. Погибшая была лингвистом по образованию и знала несколько языков.