Спасатели нашли тело девочки, пропавшей при сходе вагонов поезда в Коми

Сотрудники спасательных служб обнаружили тело девочки, пропавшей без вести после схода вагонов поезда Воркута - Новороссийск в Коми, сообщает Telegram-канал Mash.

Тело Арины найдено под десятым вагоном поезда.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, в поиске девочки участвовали водолазы, поскольку считалось, что при опрокидывании вагона она выпала в разбившееся окно и ее унесло течением.

Девочка одна ехала в поезде в Пензу к родителям. Вместе они собирались выбрать для нее старшую школу. Папа и мама поехали в город на машине, а девочка решила дождаться аттестата, полученного неделю назад, и оставалась с сестрой дома.

Вечером в среду, 26 июня, две трети вагонов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск сошли с рельсов вскоре после отправления. Внутри находилось 232 человека. По последним данным, погибли три человека: ранее были найдены тела двух мужчин-вахтовиков.

Авария случилась всего через несколько минут после отбытия со станции «Инта». Пассажирам поезда пришлось находиться 12 часов в вагоне в ожидании помощи. Чтобы согреться, люди жгли костры, поскольку внутри не было света и тепла. Лишь к утру сами пошли в сторону станции «Угольная», куда подвезли воду - но отдавали ее за 80 рублей.