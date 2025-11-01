Спасатель Киселев: на поиски семьи Усольцевых потрачено не менее миллиона рублей

Поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых до сих пор не принесли результатов. Меж тем на мероприятие по обнаружению супругов и их дочери уже потрачено не менее одного миллиона рублей.

Об этом в беседе с aif.ru сообщил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

Напомним, что поиски пропавшей семьи начались 1 октября. 64-летний Сергей, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября после того, как отправились в поход в окрестностях горы Буратинка отдельно от туристической группы.

За месяц поисковикам не удалось обнаружить следов Усольцевых. В начале поисков правоохранители обнаружили только автомобиль семьи. Однако осмотр оставленной машины не дал никаких зацепок о возможном месторасположении четы и их ребенка.

При этом на поисках были задействованы 1,5 тысячи спасателей, беспилотники, авиация, квадроциклы.

«Любые спасательные работы — это абсолютно не маленькие суммы. Все зависит от количества привлеченных людей и техники. В этом случае, полагаю, не идет речь даже о том, чтобы это были сотни тысяч рублей. Я думаю, гораздо больше», — отметил Киселев.

Ранее жительница Новосибирска сообщила, что видела похожую на Усольцевых пару.