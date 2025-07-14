Спасала тонувшую дочь: многодетная мать погибла во время отдыха в Мордовии

В Мордовии погибли многодетная мать и ее старшая дочь. Они пытались спасти тонувшего 13-летнего ребенка, но сами не смогли выбраться из воды. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, семья отдыхала на реке Мокша в Ковылкинском районе. 13 июля дети плавали в водоеме, пока их отец ставил палатку. Однако в какой-то момент одна из девочек начала тонуть. Ей на помощь поспешили мать и старшая сестра. Ребенка удалось вытащить на берег, но спасавшие ее женщины погибли.

Отмечается, что отец не успел среагировать и помочь жене и дочери. Предварительно, семья купалась в необорудованном для этого месте. У погибшей россиянки осталось 10 детей, младшему из которых еще нет даже года.

На новости о произошедшем отреагировал глава республики Артем Здунов на своей странице во «ВКонтакте». Он заявил, что многодетную семью обеспечат заботой и опекой.

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