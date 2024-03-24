«Спас токсикоз»: беременная девушка чудом не оказалась в «Крокус Сити Холле» в день теракта

Беременная девушка Марина Глухова чудом не попала на концерт рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» в день теракта 22 марта. Все произошло из-за того, что у нее начался токсикоз, в результате чего они с подругой опоздали на мероприятие и тем самым спаслись. Об этом в беседе с Kp.ru рассказала сама девушка.

По словам Марины Глуховой, они с подругой заранее купили билеты на концерт группы «Пикник», который должен был состояться в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

Перед мероприятием беременной девушке внезапно стало плохо — у нее начался токсикоз. В связи с этим подругам пришлось задержаться буквально на 10 минут, но именно это, как оказалось позже, спасло их.

«Мы опоздали. Когда стояли на входе, перед нами были двое охранников. Они проверяли людей, проверяли сумки. И тут из стеклянной двери слева начали выбегать люди с криками: „Стреляют!“. Услышав следующую автоматную очередь, я побежала вслед за ними», — рассказала Марина Глухова.

Девушка призналась, что ее спасло то, что у нее начался токсикоз. Благодаря этому подруги не успели попасть в зал.

«Нам повезло, что к началу теракта мы еще не успели войти. Меня спас мой малыш, точнее, токсикоз. Я на 10 неделе беременности, поэтому и задержались на фуд-корте. Как раз минут на 10, так бы были уже в партере», — поделилась чудом спасшаяся девушка.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Злоумышленники с автоматами прорвались в здание и открыли стрельбу. По последним данным, в результате случившегося пострадало 180 человек.

24 марта в России объявлен день общенационального траура.

Ранее сообщалось о том, что вместе с 15-летним гардеробщиком людей из «Крокус Сити Холла» выводили еще несколько подростков, одному из которых было 14 лет.