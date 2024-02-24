Спас питомца на улице и едва не погиб: мужчина не захотел возвращать собаку хозяйке и был избит топором

В Новом Мурино Ленинградской области спасение собаки закончилось для местного жителя избиением. Мужчина подобрал на улице чужого питомца, а после поплатился за это по приказу хозяйки животного, передает 78.ru.

Житель области нашел собаку на улице несколько дней назад. Затем он разместил в Сети объявление о пропаже. Через некоторое время с мужчиной связалась хозяйка животного. Она предложила забрать питомца, но получила отказ. Житель Нового Мурино к тому времени передумал возвращать собаку, так как уже потратил на нее немаленькие деньги.

Тогда женщина обратилась за помощью к своему знакомому-рецедивисту. Тот, вооружившись топором, напал на нового «хозяина» животного. В результате избиения житель области чуть не погиб. Его обидчика вскоре задержали правоохранители. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

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