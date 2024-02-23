Очевидцы пытались остановить агрессора, но уговоры не действовали: мужчина порубил приятеля мачете

Житель Северной столицы получил ранения головы в результате нападения приятеля с мачете. Агрессивный мужчина порубил знакомого холодным оружием возле подъезда и скрылся, передает РЕН ТВ.

Нападение произошло накануне, 22 февраля, и попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как конфликт перешел в финальную стадию. Вооруженный мачете мужчина стал рубить оппонента на глазах очевидцев. Свидетели пытались остановить агрессора, но уговоры на него не подействовали.

Через какое-то время бойня все-таки прекратилась. Нападавший мужчина скрылся с места преступления, а его жертва осталась стоять возле подъезда с израненным лицом. В правоохранительных органах данный инцидент пока никак не прокомментировали.

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