Спали в одной кровати: отец придавил насмерть трехмесячного ребенка во время сна

Новорожденный ребенок погиб во время сна с отцом — житель Ленобласти, по предварительной версии, случайно придавил малыша, когда лежал с ним в одной кровати. В настоящий момент в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители, передает 78.ru.

Трагедия произошла в деревне Малое Карлино в Ленинградской области. Накануне, 26 августа, в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении трупа трехмесячного ребенка. Стражи порядка, узнав о гибели малыша, выехали на место.

Они прибыли в двухэтажный частный дом и осмотрели тело несовершеннолетнего. Внешних признаков, свидетельствующих о наступлении насильственной смерти, зафиксировано не было. После опроса взрослых стало известно, что ночью 28-летний отец лег спать вместе с ребенком. Во сне, по всей видимости, мужчина неудачно повернулся и придавил малыша. Тот, перестав получать кислород, скончался. Эта и другая версия будут проверены правоохранителями в ходе доследственной проверки. Труп ребенка был отправлен в морг для установления точной причины смерти.

Ранее семимесячный малыш погиб на берегу Волги. Его смерть наступила в тот момент, когда взрослые спали в палатках.